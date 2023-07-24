Экономист Марголин назвал венчурный бизнес одним из способов борьбы с финансовыми пирамидами

Проректор РАНХиГС доктор экономических наук Андрей Марголин выразил мнение, что бороться с финансовыми пирамидами можно с помощью популяризации венчурного бизнеса и финансового просвещения россиян.

«Необходимо, чтобы программа повышения финансовой грамотности работала эффективнее. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Ну и надо популяризировать венчурный бизнес, где есть риски, но и государственное регулирование тоже», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, венчурный бизнес связан с реализацией инновационных проектов и способствует развитию страны.

Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время.