Экономист Марголин назвал венчурный бизнес одним из способов борьбы с финансовыми пирамидами
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«Необходимо, чтобы программа повышения финансовой грамотности работала эффективнее. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Ну и надо популяризировать венчурный бизнес, где есть риски, но и государственное регулирование тоже», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, венчурный бизнес связан с реализацией инновационных проектов и способствует развитию страны.
Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время.