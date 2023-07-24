Узнать больше

Экономист Марголин назвал венчурный бизнес одним из способов борьбы с финансовыми пирамидами

Короткая ссылка
Проректор РАНХиГС доктор экономических наук Андрей Марголин выразил мнение, что бороться с финансовыми пирамидами можно с помощью популяризации венчурного бизнеса и финансового просвещения россиян.
Экономист Марголин назвал венчурный бизнес одним из способов борьбы с финансовыми пирамидами
  • Gettyimages.ru
  • © AndreyPopov

«Необходимо, чтобы программа повышения финансовой грамотности работала эффективнее. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Ну и надо популяризировать венчурный бизнес, где есть риски, но и государственное регулирование тоже», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, венчурный бизнес связан с реализацией инновационных проектов и способствует развитию страны.

Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить