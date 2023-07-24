Минтранс запретил движение судов по Туре в районе Тюмени из-за обмеления

Минтранс России запретил движение судов по реке Туре в районе Тюмени из-за резкого снижения уровня воды. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

Об этом сообщает URA.RU.

«О запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким падением уровня воды в реке. Цель — обеспечение работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения», — отмечается в документе.

Сроки запрета в документе не оговорены.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.