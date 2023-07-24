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Минтранс запретил движение судов по Туре в районе Тюмени из-за обмеления

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Минтранс России запретил движение судов по реке Туре в районе Тюмени из-за резкого снижения уровня воды. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
Минтранс запретил движение судов по Туре в районе Тюмени из-за обмеления
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает URA.RU.

«О запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким падением уровня воды в реке. Цель — обеспечение работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения», — отмечается в документе.

Сроки запрета в документе не оговорены.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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