Минтранс запретил движение судов по Туре в районе Тюмени из-за обмеления
- Gettyimages.ru
- © BIHAIBO
Об этом сообщает URA.RU.
«О запрещении движения судов по реке Тура в районе Тюмени в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким падением уровня воды в реке. Цель — обеспечение работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения», — отмечается в документе.
Сроки запрета в документе не оговорены.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.