Число объектов стационарной торговли превысило 40 тысяч в Подмосковье

Количество объектов стационарной торговли превысило 40 тыс. в Московской области. В настоящее время в данной сфере работают более миллиона человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов отметил, что Подмосковье лидирует в России по обеспеченности объектами стационарной и мобильной торговли.

«У нас 131 розничный рынок, больше 7,7 тыс. нестационарных торговых точек, свыше 40 тыс. объектов стационарной торговли, в том числе сетевой. Торговля составляет около 25% валового регионального продукта Подмосковья», — заявил он.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня работника торговли посетил торгово-развлекательный центр «Небо» в районе Солнцево, где объявил о мерах поддержки досуговой деятельности торговых центров.