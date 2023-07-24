Узнать больше

Специалист Пермяков: финансовые пирамиды всегда обещают сверхвысокую прибыль

Короткая ссылка
Замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время.
Специалист Пермяков: финансовые пирамиды всегда обещают сверхвысокую прибыль
  • Gettyimages.ru
  • © Tevarak

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт также отметил, что для «большого заработка» требуется довольно маленькая сумма. Кроме того, подобные схемы существуют не более трёх-пяти дней.

«Достаточно помнить два правила: про бесплатный сыр в мышеловке и про то, что на деньги распространяется такой же закон сохранения, как на энергию или материю. Если вы не понимаете, откуда берутся деньги в схеме, то эта схема пирамидальная», — сказал эксперт.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить