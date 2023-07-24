Специалист Пермяков: финансовые пирамиды всегда обещают сверхвысокую прибыль

Замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт также отметил, что для «большого заработка» требуется довольно маленькая сумма. Кроме того, подобные схемы существуют не более трёх-пяти дней.

«Достаточно помнить два правила: про бесплатный сыр в мышеловке и про то, что на деньги распространяется такой же закон сохранения, как на энергию или материю. Если вы не понимаете, откуда берутся деньги в схеме, то эта схема пирамидальная», — сказал эксперт.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.