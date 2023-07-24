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Власти Ставрополья поручили обеспечить защиту полей от пожаров

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить защиту полей от пожаров во время уборочной кампании.
Власти Ставрополья поручили обеспечить защиту полей от пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора.

«Главам территорий необходимо обратить пристальное внимание на профилактику возгораний на полях, в том числе на случаи, когда недобросовестные землепользователи начинают жечь стерню. Это недопустимо, держите этот вопрос на контроле», — сказал глава региона.

К настоящему времени аграрии края убрали более 1,8 млн га площадей полей. Намолочено свыше 6 млн т зерна.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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