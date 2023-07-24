Власти Ставрополья поручили обеспечить защиту полей от пожаров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить защиту полей от пожаров во время уборочной кампании.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора.

«Главам территорий необходимо обратить пристальное внимание на профилактику возгораний на полях, в том числе на случаи, когда недобросовестные землепользователи начинают жечь стерню. Это недопустимо, держите этот вопрос на контроле», — сказал глава региона.

К настоящему времени аграрии края убрали более 1,8 млн га площадей полей. Намолочено свыше 6 млн т зерна.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.