Власти Ставрополья поручили обеспечить защиту полей от пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора.
«Главам территорий необходимо обратить пристальное внимание на профилактику возгораний на полях, в том числе на случаи, когда недобросовестные землепользователи начинают жечь стерню. Это недопустимо, держите этот вопрос на контроле», — сказал глава региона.
К настоящему времени аграрии края убрали более 1,8 млн га площадей полей. Намолочено свыше 6 млн т зерна.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.