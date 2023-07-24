Развитие беспилотной авиации обсудят в ходе интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирской области

В Новосибирской области проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» стартует в пятницу, 28 июля. На нём обсудят перспективы развития отрасли беспилотных авиационных систем в регионе.

Об этом сообщает Сиб.фм.

«Архипелаг» включает три трека — авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты. Теме развития беспилотной авиации уделят особое внимание.

«Неправильно относиться к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаём, что развитие беспилотников — это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть», — подчеркнул губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Мероприятие пройдёт с 28 июля по 7 августа. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива», Фонд поддержки НТИ, Университет НТИ, правительство Новосибирской области.

Всего в программе мероприятия запланировано более 200 событий.

Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.