Развитие беспилотной авиации обсудят в ходе интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирской области
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Об этом сообщает Сиб.фм.
«Архипелаг» включает три трека — авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты. Теме развития беспилотной авиации уделят особое внимание.
«Неправильно относиться к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаём, что развитие беспилотников — это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть», — подчеркнул губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве области.
Мероприятие пройдёт с 28 июля по 7 августа. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива», Фонд поддержки НТИ, Университет НТИ, правительство Новосибирской области.
Всего в программе мероприятия запланировано более 200 событий.
Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.