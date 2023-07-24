В Свердловской области обезвредили советский снаряд

В Красноуфимске Свердловской области местные жители нашли советский снаряд в лесу, заявили в региональном управлении Росгвардии.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом», — заявили в ведомстве.

Сапёры обезвредили боеприпас. По словам экспертов, подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области обезвредили гранату, найденную дачником в огороде.