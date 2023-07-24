В Свердловской области обезвредили советский снаряд
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Об этом сообщает URA.RU.
«Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом», — заявили в ведомстве.
Сапёры обезвредили боеприпас. По словам экспертов, подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка в годы Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области обезвредили гранату, найденную дачником в огороде.