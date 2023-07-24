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В Свердловской области обезвредили советский снаряд

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В Красноуфимске Свердловской области местные жители нашли советский снаряд в лесу, заявили в региональном управлении Росгвардии.
В Свердловской области обезвредили советский снаряд
  • © 66.rosguard.gov.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Сотрудники ОМОН разминировали снаряд. Боеприпасом, который нашли в лесу, оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом», — заявили в ведомстве.

Сапёры обезвредили боеприпас. По словам экспертов, подобными снарядами стреляла советская дивизионная и противотанковая пушка в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области обезвредили гранату, найденную дачником в огороде.

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