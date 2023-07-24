RT: в отношении основателя платформы «ВыДвижение» Михаила Лобанова могут возбудить уголовное дело
- РИА Новости
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Как сообщили в СК России, эксперты указали в высказываниях Лобанова на признаки преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»).
В ближайшее время ГСУ СК России может возбудить уголовное дело в отношении Михаила Лобанова.
В 2021 году Михаил Лобанов в качестве кандидата от КПРФ принял участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва.
В 2022 году запустил платформу «ВыДвижение» для участия подконтрольных кандидатов на муниципальных выборах в Москве, которые были поддержаны ФБК* Алексея Навального.
В 2023 году Лобанов был включён в реестр иностранных агентов и уволен из МГУ. По некоторым данным, сейчас он находится в Армении.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.