В Тверской области на автобусах «Транспорта Верхневолжья» проехали свыше 55 миллионов раз
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
Уточняется, что регион начал модернизацию системы общественного транспорта одним из первых в стране в рамках указа президента Владимира Путина.
«Новая транспортная модель — это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте», — отметил губернатор.
Ранее стало известно, что Свердловская область получит 1,5 млрд рублей на закупку новых автобусов.