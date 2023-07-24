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В Тверской области на автобусах «Транспорта Верхневолжья» проехали свыше 55 миллионов раз

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Жители Тверской области совершили более 55 млн поездок на автобусах «Транспорта Верхневолжья» за первые шесть месяцев 2023 года. Больше всего общественным транспортом воспользовались жители Твери и Калининского района.
В Тверской области на автобусах «Транспорта Верхневолжья» проехали свыше 55 миллионов раз
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Уточняется, что регион начал модернизацию системы общественного транспорта одним из первых в стране в рамках указа президента Владимира Путина.

«Новая транспортная модель — это качественно новый уровень пассажирских перевозок, безопасности в общественном транспорте», — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что Свердловская область получит 1,5 млрд рублей на закупку новых автобусов.

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