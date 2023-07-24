В Тверской области на автобусах «Транспорта Верхневолжья» проехали свыше 55 миллионов раз

Жители Тверской области совершили более 55 млн поездок на автобусах «Транспорта Верхневолжья» за первые шесть месяцев 2023 года. Больше всего общественным транспортом воспользовались жители Твери и Калининского района.

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