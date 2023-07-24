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В Красноярске продлили домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

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Красноярский краевой суд принял решение о продлении на месяц срока домашнего ареста бывшему заместителю главы Росприроднадзора, председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю.
В Красноярске продлили домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов края.

«Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении Олега Митволя в виде домашнего ареста до 25 августа 2023 года», — отмечается в сообщении.

В июне 2022 года сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска арестовал Митволя. 

В пресс-службе прокуратуры региона проинформировали, что его подозревают в хищении более 900 млн рублей.

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