В Красноярске продлили домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
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Об этом информирует объединённая пресс-служба судов края.
«Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении Олега Митволя в виде домашнего ареста до 25 августа 2023 года», — отмечается в сообщении.
В июне 2022 года сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска арестовал Митволя.
В пресс-службе прокуратуры региона проинформировали, что его подозревают в хищении более 900 млн рублей.