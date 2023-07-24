В Красноярске продлили домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

Красноярский краевой суд принял решение о продлении на месяц срока домашнего ареста бывшему заместителю главы Росприроднадзора, председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю.

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов края.

«Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении Олега Митволя в виде домашнего ареста до 25 августа 2023 года», — отмечается в сообщении.

В июне 2022 года сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска арестовал Митволя.

В пресс-службе прокуратуры региона проинформировали, что его подозревают в хищении более 900 млн рублей.