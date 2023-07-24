В Ozon трудоустроят более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания

Ретейлер Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания.

Об этом сообщили в компании.

«Ozon запускает социальный проект «Ozon без осуждения». Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осуждённым с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года», — приводит заявление ТАСС.

В проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области.

Уточняется, что доля осуждённых не превысит 10% от численности сотрудников склада.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что десятки осуждённых из исправительной колонии №8 в Тамбовской области написали коллективное обращение к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой отправить их в зону специальной военной операции.