Узнать больше

В Ozon трудоустроят более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания

Короткая ссылка
Ретейлер Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания.
В Ozon трудоустроят более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания
  • РИА Новости

Об этом сообщили в компании.

«Ozon запускает социальный проект «Ozon без осуждения». Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осуждённым с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года», — приводит заявление ТАСС.

В проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области.

Уточняется, что доля осуждённых не превысит 10% от численности сотрудников склада.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что десятки осуждённых из исправительной колонии №8 в Тамбовской области написали коллективное обращение к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой отправить их в зону специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить