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Ребёнок в Приангарье пострадал от удара молнии, когда мылся в бане

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Мальчик из Нижнеудинска пострадал от удара молнии, когда мылся в бане, следует из сообщения ГУ МВД России по Иркутской области.
Ребёнок в Приангарье пострадал от удара молнии, когда мылся в бане
  • РИА Новости

«Ученик четвёртого класса со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

По одной из версий полиции, ребёнка могла ударить молния. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее на юге Красноярского края туристка погибла от удара молнии.

На прошлой неделе ребёнок погиб во время шквального ветра с дождём в городе Нови-Сад на севере Сербии.

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