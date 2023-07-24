Узнать больше

Член СПЧ Мельников: Стрелков помещён в московское СИЗО «Лефортово»

Короткая ссылка
Ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников рассказал, что Игоря Стрелкова, арестованного в рамках уголовного дела о призывах к экстремизму, поместили в столичный следственный изолятор «Лефортово».

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово», — цитирует Мельникова РИА Новости.

По его словам, Стрелков не стал общаться с членами ОНК.

При этом они не обнаружили признаков морального либо физического давления на него.

Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).

Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить