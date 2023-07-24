Член СПЧ Мельников: Стрелков помещён в московское СИЗО «Лефортово»

Ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников рассказал, что Игоря Стрелкова, арестованного в рамках уголовного дела о призывах к экстремизму, поместили в столичный следственный изолятор «Лефортово».

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово», — цитирует Мельникова РИА Новости.

По его словам, Стрелков не стал общаться с членами ОНК.

При этом они не обнаружили признаков морального либо физического давления на него.

Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).

Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца.