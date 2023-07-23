Во Владикавказе загорелась кровля зала тяжёлой атлетики спорткомплекса «Динамо»

Во Владикавказе на кровле зала тяжёлой атлетики в спорткомплексе «Динамо» произошёл пожар, к настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 кв. м.

РИА Новости