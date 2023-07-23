Узнать больше

Во Владикавказе загорелась кровля зала тяжёлой атлетики спорткомплекса «Динамо»

Короткая ссылка
Во Владикавказе на кровле зала тяжёлой атлетики в спорткомплексе «Динамо» произошёл пожар, к настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 кв. м.
Во Владикавказе загорелась кровля зала тяжёлой атлетики спорткомплекса «Динамо»
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Информации о возможных пострадавших в результате пожара не приводится.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области заявили о полной ликвидации пожара на складе с макулатурой в городе Аксае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить