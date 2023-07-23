Во Владикавказе загорелась кровля зала тяжёлой атлетики спорткомплекса «Динамо»
Во Владикавказе на кровле зала тяжёлой атлетики в спорткомплексе «Динамо» произошёл пожар, к настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 кв. м.
- РИА Новости
Об этом информирует ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Информации о возможных пострадавших в результате пожара не приводится.
Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области заявили о полной ликвидации пожара на складе с макулатурой в городе Аксае.
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