Уголовное дело по факту прорыва трубы в ТЦ «Времена года» передано в ГСУ СК Москвы
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы передано в аппарат ГСУ СК России по Москве», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что принято к производству уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшего за собой смерть четырёх человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Следователи провели обыски, изъяли всю необходимую по делу документацию и занимаются опросом руководства ТЦ и иных лиц.
Ранее сообщалось, что площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.
Десять человек пострадали.