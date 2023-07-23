Уголовное дело по факту прорыва трубы в ТЦ «Времена года» передано в ГСУ СК Москвы

В ГСУ СК по Москве сообщили о передаче ведомству уголовного дела по факту прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в столице.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы передано в аппарат ГСУ СК России по Москве», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что принято к производству уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшего за собой смерть четырёх человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Следователи провели обыски, изъяли всю необходимую по делу документацию и занимаются опросом руководства ТЦ и иных лиц.

Ранее сообщалось, что площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

Десять человек пострадали.