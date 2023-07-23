Балицкий сообщил, что попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят орденом
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Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, состояние пострадавших в результате обстрела военкоров остаётся стабильным, они находятся в сознании.
Ранее стало известно, что Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.
Также в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.