Балицкий сообщил, что попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят орденом

Погибшего в Запорожской области в результате обстрела украинской армии военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно, орден также вручат фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому, журналистам МИЦ «Известия» Дмитрию Шикову и Роману Польшакову.

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, состояние пострадавших в результате обстрела военкоров остаётся стабильным, они находятся в сознании.

Ранее стало известно, что Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.

Также в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.