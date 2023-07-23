Путин и Лукашенко поговорили с людьми, собравшимися на площади у собора в Кронштадте
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что люди окружили российского лидера и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми.
Они пожелали Путину здоровья и благополучия: «Дай Бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим».
«Это взаимно», — сказал президент.
В материале сказано, что желающих пожать руку и сделать фотографию с Путиным на память было очень много, в том числе невеста.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко посетили новый объект кластера «Остров фортов» в Кронштадте — Музей военно-морской славы.