Путин и Лукашенко поговорили с людьми, собравшимися на площади у собора в Кронштадте

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около кронштадтского Никольского Морского собора.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что люди окружили российского лидера и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми.

Они пожелали Путину здоровья и благополучия: «Дай Бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим».

«Это взаимно», — сказал президент.

В материале сказано, что желающих пожать руку и сделать фотографию с Путиным на память было очень много, в том числе невеста.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко посетили новый объект кластера «Остров фортов» в Кронштадте — Музей военно-морской славы.