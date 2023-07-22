Городские службы работают на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Городские службы устраняют последствия разлива горячей воды в ТЦ «Времена года».

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Городские службы проводят работы по адресу: Кутузовский проспект, д. 48, стр. 1 (ТЦ «Времена года») по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру», — говорится в сообщении.

Все службы городского хозяйства работают на месте аварии.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, число пострадавших при прорыве водопровода в ТЦ «Времена года» в Москве возросло до пяти.