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Кадыров: отморозки с Украины напали на машину с продуктами в Белгородской области

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отморозки с Украины напали на машину с продуктами, предназначенными для российских военных, в Белгородской области.
Кадыров: отморозки с Украины напали на машину с продуктами в Белгородской области
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

По словам Кадырова, несколько дней назад на территорию российского региона с Украины проникла «небольшая группа отморозков» с Украины. 

Глава Чечни рассказал, что украинские боевики совершили «гнусное нападение» на машину Минобороны России, которая перевозила продукты питания для военных. Машину сопровождали всего двое российских военных, у которых из оружия было только табельное.

По его словам, на двоих военных украинские террористы «обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия».

«Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — заявил Кадыров.

Также он опубликовал видео с обращением российских бойцов из Чечни с требованием к боевикам не прятаться по полям, а «выйти на них».

В конце июня Кадыров сообщил, что чеченские подразделения предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Белгородской области.

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