Площадь пожара на складе в Ростовской области возросла до 2500 квадратных метров
- РИА Новости
«Площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.
В МЧС указывают, что имеется угроза дальнейшего распространения пожара.
Уточняется, что склад тушат 65 человек и 22 единицы техники. В тушении также задействована авиация, а точнее вертолёт Ми-8 спасательного центра МЧС России.
Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м.