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Площадь пожара на складе в Ростовской области возросла до 2500 квадратных метров

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В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что площадь возгорания на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону выросла до 2,5 тыс. кв. м.
Площадь пожара на складе в Ростовской области возросла до 2500 квадратных метров
  • РИА Новости

«Площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

В МЧС указывают, что имеется угроза дальнейшего  распространения пожара.

Уточняется, что склад тушат 65 человек и 22 единицы техники. В тушении также задействована авиация, а точнее вертолёт Ми-8 спасательного центра МЧС России. 

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м.

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