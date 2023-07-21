Площадь пожара на складе в Ростовской области возросла до 2500 квадратных метров

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что площадь возгорания на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону выросла до 2,5 тыс. кв. м.

«Площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

В МЧС указывают, что имеется угроза дальнейшего распространения пожара.

Уточняется, что склад тушат 65 человек и 22 единицы техники. В тушении также задействована авиация, а точнее вертолёт Ми-8 спасательного центра МЧС России.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м.