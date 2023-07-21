В Забайкалье оштрафовали главу района после нападения собак на людей

Центральный районный суд Читы признал главу Читинского района Виктора Машукова виновным в деле о халатности и оштрафовал его на 100 тыс. рублей.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

Установлено, что чиновник знал, что на его территории бегает более 1,2 тыс. бездомных собак, которые не раз нападали на людей, но не принял мер, чтобы исправить ситуацию.

«В результате длительного бездействия существенно нарушены права граждан, из которых значительное количество пострадало от укусов бродячих собак», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что хозяйка собаки, укусившей ребёнка за ногу, выплатит компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Инцидент с нападением животного на мальчика произошёл в апреле в селе Аромашево (Тюменская область).