Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени.

Об этом информирует megatyumen.ru.

«В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны её отца. После смерти её мамы мужчина угрожает ей физической расправой», — говорится в Telegram-канале главка СК.

Утверждается, что девочка хочет жить с бабушкой и дедушкой.

Руководству регионального СУ СК России поручено доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестованная по обвинению в истязании ребёнка женщина не признала вину.