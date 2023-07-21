Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени
- РИА Новости
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Об этом информирует megatyumen.ru.
«В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны её отца. После смерти её мамы мужчина угрожает ей физической расправой», — говорится в Telegram-канале главка СК.
Утверждается, что девочка хочет жить с бабушкой и дедушкой.
Руководству регионального СУ СК России поручено доложить о ходе и результатах проверки.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестованная по обвинению в истязании ребёнка женщина не признала вину.