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Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени.
Бастрыкин поручил проверить сообщения об издевательствах над девочкой в Тюмени
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом информирует megatyumen.ru.

«В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны её отца. После смерти её мамы мужчина угрожает ей физической расправой», — говорится в Telegram-канале главка СК.

Утверждается, что девочка хочет жить с бабушкой и дедушкой.

Руководству регионального СУ СК России поручено доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестованная по обвинению в истязании ребёнка женщина не признала вину.

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