Госавтоинспекция Татарстана призвала не откладывать обмен водительских документов

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов призвал жителей не откладывать обмен водительских документов на 2025—2026 годы.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам представителя ГИБДД, в 2025—2026 годах ожидается большой наплыв в экзаменационные подразделения.

«Придут граждане, которые получали водительские удостоверения в 2015—2016 годах, а также те, кто не обменял их сегодня», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовило проект постановления правительства, предлагающий приравнять электронные водительские права к физическим.