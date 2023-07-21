Узнать больше

Госавтоинспекция Татарстана призвала не откладывать обмен водительских документов

Короткая ссылка
Заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов призвал жителей не откладывать обмен водительских документов на 2025—2026 годы.
Госавтоинспекция Татарстана призвала не откладывать обмен водительских документов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам представителя ГИБДД, в 2025—2026 годах ожидается большой наплыв в экзаменационные подразделения.

«Придут граждане, которые получали водительские удостоверения в 2015—2016 годах, а также те, кто не обменял их сегодня», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовило проект постановления правительства, предлагающий приравнять электронные водительские права к физическим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить