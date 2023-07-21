Госавтоинспекция Татарстана призвала не откладывать обмен водительских документов
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом сообщает «Реальное время».
По словам представителя ГИБДД, в 2025—2026 годах ожидается большой наплыв в экзаменационные подразделения.
«Придут граждане, которые получали водительские удостоверения в 2015—2016 годах, а также те, кто не обменял их сегодня», — предупредил он.
Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовило проект постановления правительства, предлагающий приравнять электронные водительские права к физическим.