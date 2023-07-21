Администрация Волгограда подала иск к Исинбаевой из-за неоплаты подземной парковки

Администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд к олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой из-за неоплаты подземной парковки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что в рамках соответствующего иска ответчиком, помимо Исинбаевой, значатся ещё несколько человек, истец, которым выступает Департамент муниципального имущества Волгограда, требует взыскать с них денежные средства. Общая сумма требований — более 124 тыс. рублей.

«Иск подан к группе лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком. В соответствии с действующим законодательством плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд», — уточнили в администрации.

Вместе с тем подчёркивается, что такого же рода иски подавались с 2016 по 2019 год. При этом собственники оперативно производили оплату.

Ранее в МОК заявили, что Исинбаева продолжит работу в организации.