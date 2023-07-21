В Удмуртии водитель авто с неисправными тормозами сбил двух девочек на переходе
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по республике.
Уточняется, что в результате аварии обе школьницы получили травмы.
Очевидцы ДТП утверждают, что 65-летний водитель пытался повернуть, но задел девочек по касательной.
Вместе с тем, по данным телеканала «СвоёТВ», ссылающегося на пресс-службу Госавтоинспекции региона, в Ставрополе 15-летняя школьница на электросамокате налетела на заднее колесо автомобиля Ford Fiesta, когда тот выезжал из двора.
В результате ЧП девочка получила ушибы и ссадины.