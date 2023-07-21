Многофункциональный центр и производственный комплекс построят в Марьиной Роще
Об этом сообщает НСН.
«В этом году Москва подписала соглашение с инвестором — совместной структурой группы «ПИК» и Capital Group — о строительстве производственного комплекса и многофункционального центра в составе технопарка в районе Марьина Роща», — уточнил вице-мэр.
По его словам, общий объём инвестиций составит не менее 6,3 млрд рублей.
Объекты общей площадью более 32 тыс. кв. м появятся на улице Складочной.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с начала 2023 года почти полторы тысячи семей воспользовались правом распоряжения средствами маткапитала на покупку или строительство жилья. Это почти 60% от общего количества обращений.