Многофункциональный центр и производственный комплекс построят в Марьиной Роще

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Марьина Роща создадут около 4,5 тыс. новых рабочих мест благодаря проектам, реализуемым в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Об этом сообщает НСН.

«В этом году Москва подписала соглашение с инвестором — совместной структурой группы «ПИК» и Capital Group — о строительстве производственного комплекса и многофункционального центра в составе технопарка в районе Марьина Роща», — уточнил вице-мэр.

По его словам, общий объём инвестиций составит не менее 6,3 млрд рублей.

Объекты общей площадью более 32 тыс. кв. м появятся на улице Складочной.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с начала 2023 года почти полторы тысячи семей воспользовались правом распоряжения средствами маткапитала на покупку или строительство жилья. Это почти 60% от общего количества обращений.