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В Ставропольском крае пособие на детей получают более 15 тысяч работающих родителей

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В Ставропольском крае более 15 тыс. работающих родителей получают пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 года.
В Ставропольском крае пособие на детей получают более 15 тысяч работающих родителей
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения Социального фонда России по Ставропольскому краю.

Отмечается, что с начала 2023 года на эти выплаты было направлено более 680 млн рублей.

В Соцфонде отметили, что пособие предоставляется в размере от 8,5 тыс. до 33 тыс. рублей и рассчитывается как 40% от средней заработной платы за два календарных года до наступления отпуска по уходу за ребёнком.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области единовременную выплату к учебному году смогут получить многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами.

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