Следователи начали проверку по факту гибели собаки-поводыря на остановке в Новосибирске

В Новосибирске организовали доследственную проверку по факту гибели собаки-поводыря на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, 21 июля в Ленинском районе собака-поводырь, сопровождавшая женщину с ограниченными возможностями здоровья, погибла при входе в троллейбус.

Проверка проходит по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

Ранее в мэрии Новосибирска предположили, что собака могла погибнуть от удара током из-за действий водителя.