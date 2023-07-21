Следователи начали проверку по факту гибели собаки-поводыря на остановке в Новосибирске
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональное СУ СК России.
По предварительной информации, 21 июля в Ленинском районе собака-поводырь, сопровождавшая женщину с ограниченными возможностями здоровья, погибла при входе в троллейбус.
Проверка проходит по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.
Ранее в мэрии Новосибирска предположили, что собака могла погибнуть от удара током из-за действий водителя.