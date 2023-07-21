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Следователи начали проверку по факту гибели собаки-поводыря на остановке в Новосибирске

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В Новосибирске организовали доследственную проверку по факту гибели собаки-поводыря на остановке общественного транспорта.
Следователи начали проверку по факту гибели собаки-поводыря на остановке в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, 21 июля в Ленинском районе собака-поводырь, сопровождавшая женщину с ограниченными возможностями здоровья, погибла при входе в троллейбус.

Проверка проходит по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

Ранее в мэрии Новосибирска предположили, что собака могла погибнуть от удара током из-за действий водителя.

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