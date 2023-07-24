У 54% компаний стоимость однодневного тура для школьников не превышает 2 тысяч рублей

Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo провели исследование и выяснили, сколько в среднем стоит коммерческая поездка для школьника. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, стоимость однодневного тура для школьной группы у 54% компаний-респондентов составляет от более чем 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Отмечается, что ещё у 30% стоимость поднимается выше 2 тыс. рублей. При этом однодневные туры стоимостью до 1 тыс. рублей предлагают только 16% опрошенных.

Согласно исследованию, двухдневные туры обойдутся от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей у половины компаний (47%), ещё у 34% стоимость составит более 7,5 тыс. рублей за человека и у 19% компаний — до 5,5 тыс. рублей.

Среди причин, которые, по мнению участников опроса, мешают развитию детского туризма, лидируют недостаточное взаимодействие между органами образования и туроператорами (63%), а также наличие недобросовестных и/или нелегальных участников рынка (49%).

Кроме того, 44% отмечают зарегулированность сферы детского туризма, добавили эксперты.

Практически три четверти респондентов (72%) считают, что детский туризм необходимо выделить в самостоятельный вид туризма. Каждый второй (54%) утверждает, что такие туроператоры должны проходить сертификацию, ещё 42% —входить в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Как выяснили аналитики, часть проблем может решить выделение туроператоров по детскому туризму в самостоятельный вид туризма, считают участники рынка.

Так, 31% полагает, что такие меры позволят повысить безопасность услуг в сфере организованного детского туризма, 28% — что это очистит рынок от нелегальных и недобросовестных исполнителей.

Всего в опросе приняли участие руководители 200 туроператоров, предоставляющих услуги по детскому туризму из более чем 40 регионов России.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы с целью улучшения инфраструктуры туристических и посещаемых мест.