ВС России провели в Чёрном море учение по изоляции временно закрытого для судоходства района
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства», — говорится в заявлении.
Кроме того, был осуществлён комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя.
По информации ведомства, в ходе учения также были выполнены практические пуски противокорабельных крылатых ракет.
Ранее в Японском море начались совместные учения России и Китая.