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ВС России провели в Чёрном море учение по изоляции временно закрытого для судоходства района

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Черноморский флот России провёл учение по изоляции района, временно закрытого для судоходства.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства», — говорится в заявлении.

Кроме того, был осуществлён комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя.

По информации ведомства, в ходе учения также были выполнены практические пуски противокорабельных крылатых ракет.

Ранее в Японском море начались совместные учения России и Китая.

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