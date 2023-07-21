Один рабочий погиб, двое пострадали при обрушении крыши в исправительной колонии на Урале

В результате обрушения крыши при ремонте в цехе сборки металлоконструкций исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб сотрудник подрядной организации, ещё двое пострадали.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление прокуратуры.

Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован.

«Ещё один человек находится под завалами», — говорится в заявлении.

Сообщается, что работы выполняли четыре сотрудника. По данным агентства, один из них за несколько минут до происшествия перешёл в другую часть цеха и не пострадал.

Ранее в многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон.

Также в Приморье прокуратура начала проверку по факту обрушения пешеходного моста.