Один рабочий погиб, двое пострадали при обрушении крыши в исправительной колонии на Урале
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление прокуратуры.
Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован.
«Ещё один человек находится под завалами», — говорится в заявлении.
Сообщается, что работы выполняли четыре сотрудника. По данным агентства, один из них за несколько минут до происшествия перешёл в другую часть цеха и не пострадал.
Ранее в многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон.
Также в Приморье прокуратура начала проверку по факту обрушения пешеходного моста.