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СК начал проверку после угроз подросткам в московском районе Гольяново

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Следственный комитет организовал процессуальную проверку после появления в СМИ информации, что группа лиц угрожала несовершеннолетним и их представителям расправой возле здания полиции.
СК начал проверку после угроз подросткам в московском районе Гольяново
  • © Следственный комитет РФ

«Организована процессуальная проверка по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних на востоке Москвы», — пишет СК в Telegram-канале.

Как указывает ведомство, по данным СМИ, 20 июля несовершеннолетние жители района Гольяново вместе с законными представителями обратились в отдел полиции по факту противоправных действий группы неустановленных лиц. При этом эти лица, узнав о данном шаге своих жертв, прибыли к зданию полиции и высказали угрозы физической расправой в отношении обратившихся.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в ведомстве.

Ранее МВД России опубликовало видео нападения мигрантов на сотрудников правоохранительных органов в московском метро, а также кадры их задержания и допроса.

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