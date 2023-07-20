СК начал проверку после угроз подросткам в московском районе Гольяново

Следственный комитет организовал процессуальную проверку после появления в СМИ информации, что группа лиц угрожала несовершеннолетним и их представителям расправой возле здания полиции.

«Организована процессуальная проверка по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних на востоке Москвы», — пишет СК в Telegram-канале.

Как указывает ведомство, по данным СМИ, 20 июля несовершеннолетние жители района Гольяново вместе с законными представителями обратились в отдел полиции по факту противоправных действий группы неустановленных лиц. При этом эти лица, узнав о данном шаге своих жертв, прибыли к зданию полиции и высказали угрозы физической расправой в отношении обратившихся.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в ведомстве.

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