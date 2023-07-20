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Путин спрогнозировал удвоение грузооборота Мурманского порта за 5 лет

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Президент России Владимир Путин спрогнозировал удвоение грузооборота Мурманского порта за 5 лет.
Путин спрогнозировал удвоение грузооборота Мурманского порта за 5 лет
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании в Мурманской области.

«Мы сейчас посмотрели «завод по производству заводов», который «НОВАТЭК» построил рядом с Мурманском. Безусловно, [это важно] для развития региона, для Мурманского порта», — указал он.

По его словам, подобные проекты увеличивают объём грузооборота портов.

«Если такие проекты будут реализовываться, то, действительно, через пять-шесть лет произойдёт минимум удвоение возможностей. Тем более что и новый порт здесь строится. И стройка идёт полным ходом», — добавил Путин.

Ранее Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.

Он также выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок.

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