Суд в Москве арестовал пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади

Таганский суд Москвы отправил под стражу Константина Старчукова, которого задержали с «коктейлем Молотова» на Красной площади.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный у Мавзолея Ленина, в сторону которого он кинул «коктейль Молотова», арестован до 18 сентября. В настоящий момент его подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК России.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали у Мавзолея Ленина в Москве мужчину с «коктейлем Молотова».