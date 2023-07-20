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Суд в Москве арестовал пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади

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Таганский суд Москвы отправил под стражу Константина Старчукова, которого задержали с «коктейлем Молотова» на Красной площади.
Суд в Москве арестовал пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный у Мавзолея Ленина, в сторону которого он кинул «коктейль Молотова», арестован до 18 сентября. В настоящий момент его подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК России.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали у Мавзолея Ленина в Москве мужчину с «коктейлем Молотова».

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