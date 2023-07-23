Узнать больше

Герпетолог Черлин дал советы планирующим поездки в Дагестан и на Алтай туристам

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT дал советы туристам, планирующим поездки в Дагестан и на Алтай.
Герпетолог Черлин дал советы планирующим поездки в Дагестан и на Алтай туристам
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Starke

Он пояснил, что в Дагестане, в заросших участках при реках, в предгорьях, горных ущельях есть гюрза — крупная змея. Он посоветовал быть внимательнее в таких местах и при необходимости шевелить там траву палкой.

«Самые крупные могут достигать до 2 м в длину и чуть ли не с руку толщиной. Когда в этих местах находишься, просто надо быть внимательными. Около родника всегда какие-то заросли травы, если нужно туда залезть, надо палочкой пошевелить траву как следует», — посоветовал собеседник RT. 

На Алтае, Дальнем Востоке есть щитомордники, предупредил эксперт.

«Это гремучие змеи, только, в отличие от американских гремучих змей, у них нет погремушки на кончике хвоста. Есть некоторые места, где бывает большая плотность: на сопках, на китайской границе», — рассказал специалист.

Что касается Крыма, как объяснил Черлин, там есть степная гадюка в более-менее низинных степных участках.

«Это небольшая змея, она похожа на обыкновенную гадюку, но поменьше. Но она совершенно не агрессивна. Как и с любой другой змеёй, не надо её трогать, тогда всё будет нормально. Какие бы ни были змеи, неискушённый человек вообще не будет знать, ядовитая змея или нет, наверное, ему и не нужно особо знать. Если видит змею — не трогай, не раздражай, тогда всё обойдётся благополучно», — заключил герпетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы с целью улучшения инфраструктуры туристических и посещаемых мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить