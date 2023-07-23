Герпетолог Черлин дал советы планирующим поездки в Дагестан и на Алтай туристам

Доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT дал советы туристам, планирующим поездки в Дагестан и на Алтай.

Он пояснил, что в Дагестане, в заросших участках при реках, в предгорьях, горных ущельях есть гюрза — крупная змея. Он посоветовал быть внимательнее в таких местах и при необходимости шевелить там траву палкой.

«Самые крупные могут достигать до 2 м в длину и чуть ли не с руку толщиной. Когда в этих местах находишься, просто надо быть внимательными. Около родника всегда какие-то заросли травы, если нужно туда залезть, надо палочкой пошевелить траву как следует», — посоветовал собеседник RT.

На Алтае, Дальнем Востоке есть щитомордники, предупредил эксперт.

«Это гремучие змеи, только, в отличие от американских гремучих змей, у них нет погремушки на кончике хвоста. Есть некоторые места, где бывает большая плотность: на сопках, на китайской границе», — рассказал специалист.

Что касается Крыма, как объяснил Черлин, там есть степная гадюка в более-менее низинных степных участках.

«Это небольшая змея, она похожа на обыкновенную гадюку, но поменьше. Но она совершенно не агрессивна. Как и с любой другой змеёй, не надо её трогать, тогда всё будет нормально. Какие бы ни были змеи, неискушённый человек вообще не будет знать, ядовитая змея или нет, наверное, ему и не нужно особо знать. Если видит змею — не трогай, не раздражай, тогда всё обойдётся благополучно», — заключил герпетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы с целью улучшения инфраструктуры туристических и посещаемых мест.