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Адвокат Полит рассказала, что может грозить подростку за убийство мальчика в Москве

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Ксения Калинкина
Адвокат по гражданским и уголовным делам Марианна Полит в беседе с RT прокомментировала ситуацию с убийством мальчика в Москве и рассказала, какая ответственность может грозить подросткам, не достигшим 14 лет, за совершение подобных преступлений.
Адвокат Полит рассказала, что может грозить подростку за убийство мальчика в Москве
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  • © Tetra Images

«В России уголовная ответственность наступает с 14 лет. Так что этот ребёнок, если ему сейчас 13 лет, не будет ей подлежать», — уточнила она.

По словам адвоката, к подобному виду ответственности не будут привлечены и родители ребёнка, совершившего преступление. 

«Единственное, с чем в этой ситуации они могут столкнуться, — это гражданский иск. Речь идёт о компенсации материального, морального ущерба. К иной ответственности родителей привлечь не имеют права, законодатель не предусмотрел подобной возможности», — добавила Полит.

Если дело будут расследовать долго и к тому времени, когда процесс подойдёт к концу, преступнику исполнится 14 лет, во внимание примут тот возраст, в котором ребёнок совершил преступление. 

«Детей, подростков, которые совершили подобное преступление, ставят на учёт в отдел полиции. Представители правоохранительных органов будут уделять ему пристальное, особое внимание, он будет у них на карандаше», — резюмировала Полит.

Ранее сообщалось, что подросток 2010 года рождения в Москве убил своего знакомого.

Следователи установили причастность мальчика к совершению преступления. К настоящему времени он уже дал признательные показания.

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