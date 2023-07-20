Песков сообщил, что Путин 20 июля совершит региональную поездку
Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, совершит региональную поездку.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запланирована региональная поездка», — заявил он.
Ранее Песков сообщил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.
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