Песков сообщил, что Путин 20 июля совершит региональную поездку

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, совершит региональную поездку.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запланирована региональная поездка», — заявил он.

Ранее Песков сообщил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.