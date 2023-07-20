На ВДНХ стартует новый спортивный проект для любителей бега и ходьбы на свежем воздухе
Такие массовые старты предоставляют возможность всем желающим заняться спортом на свежем воздухе в кругу единомышленников, передаёт НТВ.
Занятия будут проходить каждую субботу круглый год. Первая встреча запланирована на 22 июля.
Трасса пролегает от парка «Останкино» и проходит вдоль каскада Каменских прудов до павильона №44 «Кролиководство» и обратно.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.