На ВДНХ стартует новый спортивный проект для любителей бега и ходьбы на свежем воздухе

В Москве на ВДНХ запустили новый спортивный проект «Пять вёрст». Участникам предлагается преодолеть пятикилометровую дистанцию в комфортном для себя темпе — бегом или шагом.

Такие массовые старты предоставляют возможность всем желающим заняться спортом на свежем воздухе в кругу единомышленников, передаёт НТВ.

Занятия будут проходить каждую субботу круглый год. Первая встреча запланирована на 22 июля.

Трасса пролегает от парка «Останкино» и проходит вдоль каскада Каменских прудов до павильона №44 «Кролиководство» и обратно.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.