Узнать больше

На ВДНХ стартует новый спортивный проект для любителей бега и ходьбы на свежем воздухе

Короткая ссылка
В Москве на ВДНХ запустили новый спортивный проект «Пять вёрст». Участникам предлагается преодолеть пятикилометровую дистанцию в комфортном для себя темпе — бегом или шагом.
На ВДНХ стартует новый спортивный проект для любителей бега и ходьбы на свежем воздухе

Такие массовые старты предоставляют возможность всем желающим заняться спортом на свежем воздухе в кругу единомышленников, передаёт НТВ.

Занятия будут проходить каждую субботу круглый год. Первая встреча запланирована на 22 июля.

Трасса пролегает от парка «Останкино» и проходит вдоль каскада Каменских прудов до павильона №44 «Кролиководство» и обратно.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить