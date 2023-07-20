Песков: Россия и Белоруссия работают над концепцией безопасности Союзного государства
Россия и Белоруссия работают над концепцией безопасности Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Работа ведётся», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее власти Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией, предполагающее создание учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил.
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