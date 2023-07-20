В Петербурге строительство Большого Смоленского моста начнётся в декабре 2023 года

Большой Смоленский мост в Санкт-Петербурге начнут строить в декабре 2023 года. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Уточняется, что мост протяжённостью 1,6 км будет разводным. Он соединит берега Невы между мостами Володарским и Александра Невского.

Мост будет разделён на три полосы движения с полотном для трамваев, а также велодорожкой и пешеходной зоной.

Ранее телеканал «Звезда» информировал, что в Петербурге впервые отреставрируют памятник Александру III.