В Петербурге строительство Большого Смоленского моста начнётся в декабре 2023 года
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Уточняется, что мост протяжённостью 1,6 км будет разводным. Он соединит берега Невы между мостами Володарским и Александра Невского.
Мост будет разделён на три полосы движения с полотном для трамваев, а также велодорожкой и пешеходной зоной.
Ранее телеканал «Звезда» информировал, что в Петербурге впервые отреставрируют памятник Александру III.