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В Петербурге строительство Большого Смоленского моста начнётся в декабре 2023 года

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Большой Смоленский мост в Санкт-Петербурге начнут строить в декабре 2023 года. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.
В Петербурге строительство Большого Смоленского моста начнётся в декабре 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Уточняется, что мост протяжённостью 1,6 км будет разводным. Он соединит берега Невы между мостами Володарским и Александра Невского.

Мост будет разделён на три полосы движения с полотном для трамваев, а также велодорожкой и пешеходной зоной.

Ранее телеканал «Звезда» информировал, что в Петербурге впервые отреставрируют памятник Александру III.

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