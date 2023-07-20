Узнать больше

Глава парламента Крыма рассказал о ситуации в посёлке Раздольное после атаки БПЛА ВСУ

Короткая ссылка
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что крымский посёлок Раздольное в результате атаки украинского беспилотника не получил серьёзного урона, всё можно быстро восстановить. При этом он назвал невосполнимой трагедией гибель ребёнка в результате атаки.
Глава парламента Крыма рассказал о ситуации в посёлке Раздольное после атаки БПЛА ВСУ
  • РИА Новости

Его заявление приводит РИА Новости.

По словам Константинова, он лично посетил Раздольное и осмотрел место падения беспилотника. Также он встретился с руководством района и местными жителями.

Спикер парламента Крыма добавил, что проводится оценка ущерба, с 09:00 идёт подомовой обход.

«Серьёзного урона не зафиксировано, всё можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется», — заявил он.

По его словам, власти республики окажут всю необходимую помощь семье погибшей.

Утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что девочка погибла в результате удара БПЛА ВС Украины на северо-западе полуострова.

Позже в Раздольном ввели режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить