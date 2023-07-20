Глава парламента Крыма рассказал о ситуации в посёлке Раздольное после атаки БПЛА ВСУ

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что крымский посёлок Раздольное в результате атаки украинского беспилотника не получил серьёзного урона, всё можно быстро восстановить. При этом он назвал невосполнимой трагедией гибель ребёнка в результате атаки.

Его заявление приводит РИА Новости.

По словам Константинова, он лично посетил Раздольное и осмотрел место падения беспилотника. Также он встретился с руководством района и местными жителями.

Спикер парламента Крыма добавил, что проводится оценка ущерба, с 09:00 идёт подомовой обход.

«Серьёзного урона не зафиксировано, всё можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется», — заявил он.

По его словам, власти республики окажут всю необходимую помощь семье погибшей.

Утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что девочка погибла в результате удара БПЛА ВС Украины на северо-западе полуострова.

Позже в Раздольном ввели режим ЧС.