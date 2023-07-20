Бочкарёв: более 800 новых материалов и единиц оборудования могут быть применены на объектах реновации

Более 800 строительных ресурсов, которые уже включены в Московский территориальный строительный каталог (МТСК), может быть применено в рамках программы реновации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Свыше 800 единиц строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования включено с начала года в Московский территориальный строительный каталог для последующего применения в рамках программы реновации», — отметил он.

По его словам, в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы действует эффективный механизм внедрения современной строительной продукции, научно-технических разработок и технологий.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, применение такой продукции на стройках направлено на обеспечение качества и безопасности городских объектов, исключение контрафакта и фальсификата, является важной мерой импортозамещения.

«Более 100 единиц продукции систем пожарной сигнализации и пожаротушения, 17 моделей лифтов пассажирских грузоподъёмностью 400, 1000 кг, более 120 единиц оборудования слаботочных систем, порядка 350 единиц оборудования и комплектующих систем отопления, водоснабжения и водоотведения и ряд других новинок внесены в МТСК после тщательного отбора экспертами», — сказал он.