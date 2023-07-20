Юрист Ремесло назвал разумной идею доставки товаров из интернет-магазинов заключённым

Юрист, общественный деятель Илья Ремесло в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили интернет-магазинам доставлять заказы заключённым.

Специалист назвал инициативу разумной.

Он отметил, что на данный момент в России есть положение, которое регулирует подобные заказы.

«Находясь в части СИЗО, можно заказывать в магазине колонии. Но, насколько я понимаю, Мельников хочет распространить это на все категории людей, которые сидят: на тех, кто находится в СИЗО, и на тех, кто находится в местах лишения свободы. Так-то это, в принципе, разумная инициатива, потому что у заключённых может быть и должен быть доступ к каким-то товарам. У нас не предполагается запрета, прямого запрета на это нет», — рассказал Ремесло.

Однако, по мнению собеседника RT, инициативу нужно тщательно проработать, чтобы избежать её неправового применения.

«Это может повлечь различные злоупотребления. В плане того, что будут вместе с этими товарами передаваться различные запрещённые вещи и система будет использоваться не по назначению. Насчёт этого надо бы подумать. И (надо сделать. — RT) так, чтобы заключённые оказались в равном положении», — добавил юрист.

Он также предположил, что заключённым могут предоставить каталог различных товаров, а ФСИН будет выступать посредником, так как самим заключённым выход в интернет запрещён.

Ранее член СПЧ Алексей Мельников предложил интернет-магазинам рассмотреть возможность доставлять товары заключённым в колонии и СИЗО.