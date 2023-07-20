Узнать больше

Юрист Ремесло назвал разумной идею доставки товаров из интернет-магазинов заключённым

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Юрист, общественный деятель Илья Ремесло в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили интернет-магазинам доставлять заказы заключённым.
Юрист Ремесло назвал разумной идею доставки товаров из интернет-магазинов заключённым
  • Gettyimages.ru
  • © Victor Cardei / 500px

Специалист назвал инициативу разумной.

Он отметил, что на данный момент в России есть положение, которое регулирует подобные заказы.

«Находясь в части СИЗО, можно заказывать в магазине колонии. Но, насколько я понимаю, Мельников хочет распространить это на все категории людей, которые сидят: на тех, кто находится в СИЗО, и на тех, кто находится в местах лишения свободы. Так-то это, в принципе, разумная инициатива, потому что у заключённых может быть и должен быть доступ к каким-то товарам. У нас не предполагается запрета, прямого запрета на это нет», — рассказал Ремесло.

Однако, по мнению собеседника RT, инициативу нужно тщательно проработать, чтобы избежать её неправового применения.

«Это может повлечь различные злоупотребления. В плане того, что будут вместе с этими товарами передаваться различные запрещённые вещи и система будет использоваться не по назначению. Насчёт этого надо бы подумать. И (надо сделать. — RT) так, чтобы заключённые оказались в равном положении», — добавил юрист.

Он также предположил, что заключённым могут предоставить каталог различных товаров, а ФСИН будет выступать посредником, так как самим заключённым выход в интернет запрещён.

Ранее член СПЧ Алексей Мельников предложил интернет-магазинам рассмотреть возможность доставлять товары заключённым в колонии и СИЗО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить