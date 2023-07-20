В Кургане ударившего посетителя магазина охранника приговорили к двум годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Суд установил, что 08.10.2021 охранник, находясь на дежурстве в помещении магазина «Метрополис» в 3-м микрорайоне Кургана, в ходе конфликта с посетителем нанёс ему один удар рукой в область живота», — говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что посетитель пытался похитить товар. Травма, которую он получил, квалифицируется как «тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».
Суд назначил охраннику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на два года.
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