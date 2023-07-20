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В Кургане ударившего посетителя магазина охранника приговорили к двум годам колонии

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В Курганской области суд вынес приговор 41-летнему охраннику магазина, который превысил полномочия — в ходе конфликта ударил посетителя в живот. Суд приговорил его к двум годам колонии.
В Кургане ударившего посетителя магазина охранника приговорили к двум годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Суд установил, что 08.10.2021 охранник, находясь на дежурстве в помещении магазина «Метрополис» в 3-м микрорайоне Кургана, в ходе конфликта с посетителем нанёс ему один удар рукой в область живота», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что посетитель пытался похитить товар. Травма, которую он получил, квалифицируется как «тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».

Суд назначил охраннику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на два года.

Ранее, как сообщает ИА «Удмуртия», суд вынес приговор жителю Ижевска по факту мошенничества на сумму в размере более 2 млн рублей.

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