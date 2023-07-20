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В центре города россияне чаще всего посещают ТЦ в четверг и пятницу

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Российского совета торговых центров рассказали RT, сколько россияне в среднем проводят времени в ТЦ, а также какой день можно назвать самым посещаемым.
В центре города россияне чаще всего посещают ТЦ в четверг и пятницу
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  • © mihailomilovanovic

«Длительность посещения, как правило, зависит от локации торгового центра, формата и состава его арендаторов. По нашей статистике, на небольших объектах, расположенных на трафике в центре города, предлагающих минимальный набор магазинов и сфокусированных больше на импульсном спросе, услугах, предприятиях общественного питания, длительность посещения составляет от одного до двух часов в среднем», — объяснили в организации.

В суперрегиональных моллах с широким выбором магазинов, досуга и развлечений для всей семьи длительность визита может превышать 2,5—3 часа, рассказали там.

Самый посещаемый день на неделе также зависит от локации, отметили в пресс-службе. 

«В центре города, в деловом кластере — четверг и пятница, в спальном районе — выходные дни, максимальный трафик, как правило, приходится на субботу», — подчёркивается в ответе на запрос RT. 

Что касается самого прибыльного дня на неделе, то, как и с трафиком, он зависит от локации и формата объекта.

«Для крупных моллов за пределами центра города — суббота», — заключили в Российском совете торговых центров.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, как действовать, если покупатель обнаружил слишком низкие цены на товары. 

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