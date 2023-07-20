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Киберэксперт Серёгин заявил, что у хакерского чат-бота WormGPT нет возможности развиваться

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Руководитель центра информационной безопасности Университета Иннополис Михаил Серёгин рассказал о хакерском чат-боте WormGPT.
Киберэксперт Серёгин заявил, что у хакерского чат-бота WormGPT нет возможности развиваться
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Эта нейронная сеть (чат-бот WormGPT. — RT) обучалась на вредоносном коде под задачи заработка в даркнете», — объяснил Серёгин в беседе с «Газетой.Ru».

Так, например, нейросеть может генерировать вредоносный код и тексты фишинговых писем, а также предоставить список запрещённых онлайн-магазинов наркотиков и оружия.

Однако, по словам эксперта, информация, предоставляемая WormGPT, основана на данных 2021 года.

«Эта информация будет бесполезной — все перечисляемые ботом площадки уже закрыты правоохранительными органами», — отмечает Серёгин.

По словам эксперта, у WormGPT нет возможности развиваться — киберпреступники не могут инвестировать в данный проект большие денежные средства, как в случае с ChatGPT.

Ранее сообщалось, что инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов заявил, что мошенники используют искусственный интеллект для создания фальшивых голосовых сообщений.

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