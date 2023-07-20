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Юрист Красовская рассказала о перерасчёте доплаты к пенсиям некоторым категориям лиц с 1 августа

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с 1 августа в России будет произведён перерасчёт доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
Юрист Красовская рассказала о перерасчёте доплаты к пенсиям некоторым категориям лиц с 1 августа
  • РИА Новости

Такие доплаты устанавливаются при наличии необходимого особого стажа, а их величина определяется расчётным путём по специальной формуле, сообщила она в беседе с Life.ru.

«Бывает, что человек, получающий выплату, снова возвращается на лётную работу. Тогда выплата доплаты приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот пенсионер был принят на работу», — пояснила Красовская.

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