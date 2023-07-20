Юрист Красовская рассказала о перерасчёте доплаты к пенсиям некоторым категориям лиц с 1 августа
- РИА Новости
Такие доплаты устанавливаются при наличии необходимого особого стажа, а их величина определяется расчётным путём по специальной формуле, сообщила она в беседе с Life.ru.
«Бывает, что человек, получающий выплату, снова возвращается на лётную работу. Тогда выплата доплаты приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот пенсионер был принят на работу», — пояснила Красовская.
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