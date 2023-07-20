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В России самыми популярными в этом году стали курсы программирования и дизайна

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Компания «Сравни» провела исследование и выяснила, что в среднем число новых учеников онлайн-курсов в России увеличивается на 33% ежемесячно. В первом полугодии 2023 года россияне чаще всего выбирали курсы по программированию (18,8%), дизайну (18,7%) и маркетингу (13,6%).
В России самыми популярными в этом году стали курсы программирования и дизайна
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, самый большой рост популярности произошёл в январе 2023 года.

Кроме того, в топ рейтинга вошли курсы по бизнесу и управлению, а также по массажу, маникюру, педикюру и косметологии.

Аналитики составили общий портрет пользователя онлайн-курсов: это мужчины и женщины в возрасте 25—34 лет из Москвы, ближайшего Подмосковья или Санкт-Петербурга, которые проявляют интерес к финансовой сфере, кино, книгам, музыке или размышляют о смене своей текущей работы.

Также статистика «Сравни» показывает, что спрос на детские образовательные курсы вырос в 4,5 раза в период с января по июнь. При этом самыми популярными курсами для детей стали изучение английского языка, программирование и развитие когнитивных навыков, таких как скорочтение, ораторское искусство и мышление.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что жители Калининградской области в среднем оценивают своё школьное образование на 3,3 балла из 5.

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