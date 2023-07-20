Почти половина жителей России общаются или дружат с соседями
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Женщины оказались более общительными, чем мужчины, согласно проведённому исследованию: 49% женщин и 43% мужчин проявляют активность в общении.
Самыми общительными оказались люди старше 60 лет, среди которых 64% поделились, что имеют хорошие взаимоотношениями с соседями. На втором месте в рейтинге оказались россияне в возрасте 45—59 лет (44%), а на третьем — группа людей в возрасте 35—44 лет (35%).
Большинство (50%) респондентов, которые дружат с соседями, проживают в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Ещё 28% опрошенных россиян здороваются со всеми соседями, но ни с кем не общаются.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области подавляющее большинство опрошенных работающих россиян (91%) знают, как вести себя в случае пожара на рабочем месте.