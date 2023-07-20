Узнать больше

Почти половина жителей России общаются или дружат с соседями

Короткая ссылка
Опрос исследовательского центра «Ромир» показал, что 46% россиян общаются или дружат с соседями.
Почти половина жителей России общаются или дружат с соседями
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Женщины оказались более общительными, чем мужчины, согласно проведённому исследованию: 49% женщин и 43% мужчин проявляют активность в общении.

Самыми общительными оказались люди старше 60 лет, среди которых 64% поделились, что имеют хорошие взаимоотношениями с соседями. На втором месте в рейтинге оказались россияне в возрасте 45—59 лет (44%), а на третьем — группа людей в возрасте 35—44 лет (35%).

Большинство (50%) респондентов, которые дружат с соседями, проживают в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Ещё 28% опрошенных россиян здороваются со всеми соседями, но ни с кем не общаются.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области подавляющее большинство опрошенных работающих россиян (91%) знают, как вести себя в случае пожара на рабочем месте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить