В Свердловскую область поставили миллионы клещей-энтомофагов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу свердловского управления Россельхознадзора.
«Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — уточняется на сайте ведомства.
В Россельхознадзоре отметили, что данный метод борьбы экологичен и безопасен.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области более 12 тыс. человек пострадали от клещей.