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В Свердловскую область поставили миллионы клещей-энтомофагов

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В Свердловскую область, в том числе в Екатеринбург, поставили 11 млн насекомых и клещей-энтомофагов.
В Свердловскую область поставили миллионы клещей-энтомофагов
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу свердловского управления Россельхознадзора.

«Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — уточняется на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что данный метод борьбы экологичен и безопасен.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области более 12 тыс. человек пострадали от клещей.

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