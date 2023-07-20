В Свердловскую область поставили миллионы клещей-энтомофагов

В Свердловскую область, в том числе в Екатеринбург, поставили 11 млн насекомых и клещей-энтомофагов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу свердловского управления Россельхознадзора.

«Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — уточняется на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что данный метод борьбы экологичен и безопасен.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области более 12 тыс. человек пострадали от клещей.